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14:23 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура предстоящим летом ожидается около или выше нормы, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«В целом лето по температуре ожидается около или выше нормы. В центре европейской России количество осадков прогнозируется близко к норме, на юге — около и меньше нормы», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

При этом на севере европейской части России повышенная вероятность недостатка осадков, добавил метеоролог.

Как уточнил Вильфанд, среднемесячная температура в Москве в июне составляет 16,7 градуса при 74 миллиметрах осадков. В июле в среднем — 18,5 градуса, количество осадков — 94 миллиметра.

При этом июль является самым дождливым месяцем года.

В августе средняя температура составляет 16 градусов, а уровень осадков снижается до 75 миллиметров.

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