Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом

Источник: РИА Новости

«В целом лето по температуре ожидается около или выше нормы. В центре европейской России количество осадков прогнозируется близко к норме, на юге — около и меньше нормы», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

При этом на севере европейской части России повышенная вероятность недостатка осадков, добавил метеоролог.

Как уточнил Вильфанд, среднемесячная температура в Москве в июне составляет 16,7 градуса при 74 миллиметрах осадков. В июле в среднем — 18,5 градуса, количество осадков — 94 миллиметра.

При этом июль является самым дождливым месяцем года.