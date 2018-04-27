Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура предстоящим летом ожидается около или выше нормы, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура предстоящим летом ожидается около или выше нормы, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В целом лето по температуре ожидается около или выше нормы. В центре европейской России количество осадков прогнозируется близко к норме, на юге — около и меньше нормы», — сказал Вильфанд на
При этом на севере европейской части России повышенная вероятность недостатка осадков, добавил метеоролог.
Как уточнил Вильфанд, среднемесячная температура в Москве в июне составляет 16,7 градуса при 74 миллиметрах осадков. В июле в среднем — 18,5 градуса, количество осадков — 94 миллиметра.
В августе средняя температура составляет 16 градусов, а уровень осадков снижается до 75 миллиметров.