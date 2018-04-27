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16:27 (мск), источник: Вести Иркутск

Пол провалился в квартирах дома во Втором Иркутске

По этому полу давно уже боятся ходить, ведь он сам серьёзно гуляет. Дом на улице Авиастроителей во втором Иркутске хоть и выглядит неплохо, но вот жить там опасно. Однако ремонтировать собираются совсем не то, что нужно.

— Все полы шевелятся. Вот, вот. Если кувалдой ударить два раза, всё упадёт вниз.

Под прогнувшимися перекрытиями и без кувалды едва не провалилась ванна, рассказывает жилец этой коммунальной квартиры Алексей Походяев. Когда её убрали, выяснилось, что полы кренились не просто так. Часть их них рухнула, внизу показался подвал.

— Прогнила лага целиком. Их две лаги. Одна под ванной идёт, другая — в туалет. Они сгнили. Тут даже профессионалом не надо быть, чтобы увидеть, — говорит житель дома № 59 по улице Авиастроителей Алексей Походяев.

Пол гуляет во всех комнатах. Видно это даже по стенам — разъезжаются обои. В этой, например, крен в четыре сантиметра, показывает Алексей. После провала теперь все жильцы квартиры, в которой есть и пенсионеры, и дети, боятся здесь ходить.

— Ставишь если сюда кастрюли, то они вот туда катятся. Вот-вот. Страшно. Оно поломается, и мы туда полетим, — говорит житель дома № 59 по улице Авиастроителей Валентина Курносова.

Этому дому на улице Авиастроителей уже больше 80 лет, и капитального ремонта здесь не было ни разу. После ЧП во второй квартире его обследовали специалисты управляющей компании. Вердикт — нарушение конструктивной прочности перекрытий.

Внешне этот дом выглядит добротным. Разве что обновить фасад не помешало бы. Построен он из кирпича, а вот перекрытия — деревянные.

Похожая ситуация и в другой квартире на третьем этаже. Там тоже со временем начали разрушаться перекрытия. 7 мая управляющая компания вместе с представителями администрации района и надзорными органами планирует тщательно обследовать состояние дома.

— Видя данную ситуацию, запланировали по данной квартире № 2 установление подпорных конструкций под плитой, которая находится между первым этажом и подвальным помещением. И заделку цементным раствором данного отверстия, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение данной конструкции, — говорит главный инженер Управляющей компании Вячеслав Епифанцев.

Но это временный вариант. Нужно полностью восстанавливать строительные конструкции, говорит главный инженер. Но этим занимается не управляющая компания, а Фонд капитального ремонта, куда и нужно обращаться собственникам жилья. Кстати, капремонт в этом году в их доме запланирован. Только чинить будут крышу, а не опасные перекрытия.

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