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14:31 (мск), источник: Volga News

«Самара Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

В Самаре 27 апреля получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира по футболу ФИФА, сообщает пресс-служба Минспорта России.

Источник: РИА "Новости"

«Эта арена — самая крупная из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота — 60 м, — сказал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. — Как известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города».

Ближайший тестовый матч на арене «Самара» состоится 28 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж).

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячном стадионе в групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.

После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом одного из старейших футбольных клубов страны — «Крылья Советов», основанного в 1942 году.

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