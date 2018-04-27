«Самара Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию
В Самаре 27 апреля получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира по футболу ФИФА, сообщает
В Самаре 27 апреля получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира по футболу ФИФА, сообщает
«Эта арена — самая крупная из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота — 60 м, — сказал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. — Как известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города».
Ближайший тестовый матч на арене «Самара» состоится 28 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж).
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячном стадионе в групповом этапе сыграют сборные
После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом одного из старейших футбольных клубов страны — «Крылья Советов», основанного в 1942 году.