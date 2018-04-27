ФСБ предотвратила теракты в Москве

Бывший врач «Исламского государства» рассказал о том, как живут террористы

Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона.

В прошлом году силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить, рассказал глава ФСБ Александр Бортников.

За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 бандитов и их пособников.