ФСБ предотвратила теракты в Москве
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность четырех членов спящей ячейки террористической группировки «Исламское государство», которые готовили теракты в Москве, сообщила спецслужба ведомства.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность четырех членов спящей ячейки террористической группировки «Исламское государство», которые готовили теракты в Москве, сообщила спецслужба ведомства.
Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона.
Предотвращенные теракты
В прошлом году силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить, рассказал глава ФСБ Александр Бортников.
За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 бандитов и их пособников.