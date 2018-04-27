В мае ростовчане смогут получить бесплатные юридические консультации
Консультации проведут в Донской публичной библиотеке.
Консультации проведут в Донской публичной библиотеке.
3, 10, 17, 24 и 31 мая с 16 до 18.30 на втором этаже Донской публичной библиотеки пройдут бесплатные юридические консультации по вопросам гражданского, семейного, земельного, жилищного, гражданского процессуального, административного права.
На вопросы жителей Дона ответят студенты старших курсов Ростовского филиала Российского государственного университета правосудия, практикующие юристы, а также представители прокуратуры.