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14:46 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Турецкая авиакомпания запускает рейсы из Петербурга в Аланью

Улететь на курорт можно по понедельникам и пятницам.

Турецкая авиакомпания Onur Air запускает прямое авиасообщение между Петербургом и Аланьей, сообщает пресс-служба перевозчика. Первый рейс из Северной столицы отправится в пятницу, 27 апреля.

До 23 мая рейсы из аэропорта в Пулково будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Летом в расписание будет добавлен еще один рейс.

Полеты до 5 октября — окончания туристического сезона.

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