Турецкая авиакомпания запускает рейсы из Петербурга в Аланью

Турецкая авиакомпания Onur Air запускает прямое авиасообщение между Петербургом и Аланьей, сообщает пресс-служба перевозчика. Первый рейс из Северной столицы отправится в пятницу, 27 апреля.

До 23 мая рейсы из аэропорта в Пулково будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Летом в расписание будет добавлен еще один рейс.