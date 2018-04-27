Турецкая авиакомпания запускает рейсы из Петербурга в Аланью
Улететь на курорт можно по понедельникам и пятницам.
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Улететь на курорт можно по понедельникам и пятницам.
Турецкая авиакомпания Onur Air запускает прямое авиасообщение между Петербургом и Аланьей, сообщает
До 23 мая рейсы из аэропорта в Пулково будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Летом в расписание будет добавлен еще один рейс.
Полеты до 5 октября — окончания туристического сезона.