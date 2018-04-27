Фильм Серебренникова о Цое откроет сочинский «Кинотавр»

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» откроет российский фестиваль «Кинотавр». Картина рассказывает о молодости Виктора Цоя. Главные роли сыграли корейский актер Тео Ю (Виктор Цой), Ирина Старшенбаум (Наталья) и фронтмен группы «Звери» Роман Зверь (Майк Науменко).

Ранее «Югополис» сообщал о том, что фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова отобран в основную программу Каннского кинофестиваля.

Кирилл Серебренников начал снимать «Лето» в конце июля 2017 года. 22 августа его задержали по подозрению в хищении бюджетных денег в рамках так называемого дела «Седьмой студии». Серебренников помещен под домашний арест. 12 апреля следствие в очередной раз попросило продлить ему арест на три месяца.

«Лето» рассказывает о зарождении андеграундной рок-сцены в начале 1980-х, а также об отношениях Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. Действие фильма происходит в Ленинграде летом 1981 года.

В основной конкурс «Кинотавра» вошли фильмы Михаила Сегала, Анны Матисон, Натальи Мещаниновой, Александра Гордона, Авдотьи Смирновой, Ивана Твердовского, Алексея Федорченко, Дмитрия Месхиева.