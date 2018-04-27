Судебные приставы опечатали торговый центр «Понарт» в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Не опечатали только служебный вход расположенного на первом этаже магазина Кant Маrket, чтобы сотрудники смогли вывезти продукты, — пояснили в ФССП.

Суд обязал собственника снести торговый центр «Понарт» в мае 2017 года. Как показала проверка, земля площадью 702 квадратных метров с 2007 года находилась в аренде у ООО «Компания “ТВ”».

В 2014 году администрация Калининграда выдала фирме разрешение на строительство двухэтажного объекта. Однако компания зарегистрировала право собственности на здание высотой три этажа, а затем поменяла в документах на четыре.