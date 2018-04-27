В Пермском крае 200 человек «завалили» ЕГЭ в досрочный период
Три жителя края получили сто баллов.
В Прикамье подвели итоги досрочного этапа сдачи ЕГЭ, на который заявились 595 человек.
Как рассказали в краевом Министерстве образования и науки, трое сдававших получили 100 баллов. Два одиннадцатиклассника показали максимальный результат по русскому языку, один выпускник прошлых лет — по географии.
Не справились с ЕГЭ, то есть не преодолели установленный минимальный порог, 200 человек. В основном, это выпускники прошлых лет. Из сдававших досрочно экзамен одиннадцатиклассников не справился с экзаменом (по математике базового уровня) только один человек.
Отметим, что в ходе досрочного периода ЕГЭ нарушений процедуры со стороны сдававших не зафиксировали.