МВД: белорусам в Польше часто задерживают зарплату

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси советует гражданам страны, выезжающим на заработки в Польшу, трудоустраиваться там через структуры, имеющие официальную лицензию.

В настоящее время лицензии на право трудоустраивать за границей граждан Беларуси имеют около 200 юрлиц и ИП, из которых более 90 работают на Россию, почти 80 — на Польшу. Лицензию на этот вид деятельности с 2010 года выдает МВД.

Читайте также Поляки проучили белорусов: не выбрасывайте мусор на обочину

«Наиболее безопасный способ трудоустройства в Польше — через лицензиатов», — заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковник милиции Алексей Бегун в интервью, размещенном на официальном сайте ведомства.

По его словам, трудоустройство осуществляется при содействии юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) на такую деятельность. Лицензированием занимается наше министерство в соответствие с Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным Указом президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года № 450.

Бегун рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются граждане Беларуси при трудоустройстве в Польше. По его словам, это в основном касается сроков выплаты иностранными нанимателями заработной платы, введения в заблуждение о характере работы и условий проживания и питания.

Начальник департамента отметил, что по этим случаям МВД проводит проверки.

Отвечая на вопрос о том, можно ли самостоятельно устроиться на работу в Польше, Бегун подчеркнул, что информация о характере и условиях работы, оплаты в таких случаях «не в полной мере соответствует действительности». По его словам, при таком трудоустройстве не все «будут иметь легальный статус в стране» и могут оказаться абсолютно беззащитными при нарушении их прав. «Никто не даст гарантий, что вас не обманут», — сказал в этой связи Бегун.

Начальник департамента привел пример уголовного дела, где потерпевшими проходят граждане Беларуси и Украины, которые по 350 часов в месяц трудились в гастрономах Варшавы. Им, по словам, Бегуна задерживали зарплату, «психологически угнетали, оскорбляли и унижали, без веских причин штрафовали». По его словам, дело скоро будет в суде.