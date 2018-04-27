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15:02 (мск), источник: Sputnik

«Роскосмос» предложил Узбекистану совместно создавать спутники

Напомним, что в Узбекистане в ближайшие годы планируется восстановить авиационную промышленность и в перспективе создать аэрокосмическую отрасль.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» предложила Узбекистану профинансировать создание первых узбекских спутников и частично локализовать их сборку, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам представителя «Роскосмоса» в Центральной Азии Анатолия Красникова, российская сторона может предложить Узбекистану взаимодействие по широкому кругу вопросов, среди которых системы космической связи и дистанционного зондирования земли, совместное создание спутниковой техники, обучение высококвалифицированных кадров.

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«Мы обсуждали запуск первого спутника Узбекистана, предлагали свои варианты, надеемся, что будем и дальше двигаться в этом направлении. У нас масса предложений к Узбекистану по спутникостроению. Мы очень гибкие, поэтому предлагаем узбекским партнерам даже некоторую локализацию производства, а также использование финансовых ресурсов РФ, например через “Российский экспортный центр”. Исходя из того, что нам говорит узбекская сторона, им это тоже очень интересно», — отметил Красников.

Он также добавил, что определенные проблемы для дальнейшего развития сотрудничества создает отсутствие нормативно-правовой базы в этом направлении между странами.

«В 2008 году была подписана межправительственная программа по мирному взаимодействию в космосе, но она, к сожалению, канула в лету так и не начавшись. В настоящий момент нормативно-правовой базы для сотрудничества нет. Мы будем выходить на узбекских партнеров и предлагать им различные варианты создания этой правовой базы. Это нужно, так как она определяет общие правила взаимодействия, какие-то границы», — рассказал собеседник.

Кроме того, в Узбекистане, по словам Красникова, пока еще отсутствует единый орган, отвечающий за космическую деятельность. В стране, заметил он, только идет создание агентства «Узбеккосмос», пока же различные проекты раскиданы по министерствам и ведомствам.

Напомним, что в Узбекистане в ближайшие годы планируется восстановить авиационную промышленность и в перспективе создать аэрокосмическую отрасль.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал распоряжение о создании рабочей комиссии по подготовке предложений по развитию космических исследований и технологий во главе с вице-премьером страны Сухробом Холмурадовым.

Комиссии поручено подготовить предложения по созданию национальной сети спутниковой связи, внедрению достижений космонавтики, подготовке кадров в области космических и спутниковых технологий с привлечением потенциального иностранного партнера на условиях государственно-частного партнерства.

Кроме того, глава Узбекистана, выступая в парламенте в декабре прошлого года, указывал на необходимость привлечения иностранных инвесторов к реализации проектов на основе государственно-частногопартнерства и созданию национальной космической инфраструктуры наземного базирования и производственного назначения.

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