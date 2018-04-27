«Роскосмос» предложил Узбекистану совместно создавать спутники
Напомним, что в Узбекистане в ближайшие годы планируется восстановить авиационную промышленность и в перспективе создать аэрокосмическую отрасль.
Напомним, что в Узбекистане в ближайшие годы планируется восстановить авиационную промышленность и в перспективе создать аэрокосмическую отрасль.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» предложила Узбекистану профинансировать создание первых узбекских спутников и частично локализовать их сборку, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам представителя «Роскосмоса» в Центральной Азии Анатолия Красникова, российская сторона может предложить Узбекистану взаимодействие по широкому кругу вопросов, среди которых системы космической связи и дистанционного зондирования земли, совместное создание спутниковой техники, обучение высококвалифицированных кадров.
«Мы обсуждали запуск первого спутника Узбекистана, предлагали свои варианты, надеемся, что будем и дальше двигаться в этом направлении. У нас масса предложений к Узбекистану по спутникостроению. Мы очень гибкие, поэтому предлагаем узбекским партнерам даже некоторую локализацию производства, а также использование финансовых ресурсов РФ, например через “Российский экспортный центр”. Исходя из того, что нам говорит узбекская сторона, им это тоже очень интересно», — отметил Красников.
Он также добавил, что определенные проблемы для дальнейшего развития сотрудничества создает отсутствие
«В 2008 году была подписана межправительственная программа по мирному взаимодействию в космосе, но она, к сожалению, канула в лету так и не начавшись. В настоящий момент
Кроме того, в Узбекистане, по словам Красникова, пока еще отсутствует единый орган, отвечающий за космическую деятельность. В стране, заметил он, только идет создание агентства «Узбеккосмос», пока же различные проекты раскиданы по министерствам и ведомствам.
Напомним, что в Узбекистане в ближайшие годы планируется восстановить авиационную промышленность и в перспективе создать аэрокосмическую отрасль.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал распоряжение о создании рабочей комиссии по подготовке предложений по развитию космических исследований и технологий во главе с
Комиссии поручено подготовить предложения по созданию национальной сети спутниковой связи, внедрению достижений космонавтики, подготовке кадров в области космических и спутниковых технологий с привлечением потенциального иностранного партнера на условиях
Кроме того, глава Узбекистана, выступая в парламенте в декабре прошлого года, указывал на необходимость привлечения иностранных инвесторов к реализации проектов на основе