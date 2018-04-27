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16:43 (мск), источник: Мослента

Собянин удивился информации о системе распознавания лиц в метро

Мэр опроверг несколько слухов, связанных с технологией.

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг некоторые слухи, связанные с работой системы распознавания лиц в столичном метро. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Удивился информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в метро», — написал он.

По его словам, программа распознавания лиц стоила не четыре миллиарда, а три миллиона рублей. Кроме того, с ее помощью обнаружили не одного, а уже девять человек, которые находились в розыске.

«Система создана не под чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки», — заключил мэр.

В апреле сообщалось, что в московском метро начали тестировать систему распознавания лиц. Система распознает до 20 человек в секунду по фотографиям из федерального розыска. В случае совпадения соответствующий сигнал поступает в полицию. Работники метро сообщили, что с помощью этой системы удалось выявить нескольких преступников, но конкретного числа не назвали.

В сентябре 2017 года в Москве к системе распознавания лиц подключили более 160 тысяч камер видеонаблюдения. В ходе пилотных испытаний с ее помощью были задержаны более 50 процентов нарушителей закона, которых разыскивали «с использованием аналитических алгоритмов».

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