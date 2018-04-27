В Волгоградской области стабилизировалась паводковая ситуация
ГОРКИ, 27 апр — РИА Новости. Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась, динамика положительная, заявил глава региона Андрей Бочаров на встрече с
ГОРКИ, 27 апр — РИА Новости. Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась, динамика положительная, заявил глава региона Андрей Бочаров на встрече с
«На территории Волгоградской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной паводковой ситуацией, но мы наблюдаем стабилизацию ситуации и хорошую положительную динамику», — сказал Бочаров на встрече с Медведевым.
Он отметил, что вода на некоторых участках рек поднялась на 20−40 сантиметров. Такого уровня паводки не наблюдались 50 лет, но подтоплено только одно из 12 муниципальных образований на территории региона, из 81 населенного пункта только в двух на сегодняшний день есть подтопление, сообщил Бочаров. Из зоны подтопления были эвакуированы 868 человек, но в центрах временного размещения сейчас ни одного человека нет.
Как сообщил губернатор, социальные учреждения работают полностью. «На всей территории, которая подвержена подтоплению, проведены уже
Медведев заявил, что вся необходимые действия нужны довести до конца.
«Нужно довести всю работу до конца, чтобы люди получили выплаты причитающиеся, ну и просто под контролем держать ситуацию», — сказал премьер.
Он подчеркнул, что ситуация стала серьезным испытанием для регионального руководства, поскольку паводка такой силы не было полвека. «Держите меня в курсе», — сказал глава кабмина.