В Волгоградской области стабилизировалась паводковая ситуация

«На территории Волгоградской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной паводковой ситуацией, но мы наблюдаем стабилизацию ситуации и хорошую положительную динамику», — сказал Бочаров на встрече с Медведевым.

Он отметил, что вода на некоторых участках рек поднялась на 20−40 сантиметров. Такого уровня паводки не наблюдались 50 лет, но подтоплено только одно из 12 муниципальных образований на территории региона, из 81 населенного пункта только в двух на сегодняшний день есть подтопление, сообщил Бочаров. Из зоны подтопления были эвакуированы 868 человек, но в центрах временного размещения сейчас ни одного человека нет.

Как сообщил губернатор, социальные учреждения работают полностью. «На всей территории, которая подвержена подтоплению, проведены уже аварийно-восстановительные работы, и сегодня продолжаются работы по ликвидации ущерба», — сказал Бочаров.

Медведев заявил, что вся необходимые действия нужны довести до конца.

«Нужно довести всю работу до конца, чтобы люди получили выплаты причитающиеся, ну и просто под контролем держать ситуацию», — сказал премьер.