Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС продлил госаккредитацию до 2024 года
Нижегородский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) прошел государственную аккредитацию.
Нижегородский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) прошел государственную аккредитацию.
Как сообщила 27 апреля 2018 года
Наличие аккредитации предоставляет студентам возможность получить по окончании учебы диплом государственного образца, воспользоваться льготами и гарантирует отсрочку от воинской службы.