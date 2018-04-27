Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС продлил госаккредитацию до 2024 года

Как сообщила 27 апреля 2018 года пресс-служба вуза, по результатам экспертизы федеральной службы по надзору в сфере образования и науки все 24 направления подготовки и специальности среднего профессионального и высшего образования, которые реализуются в институте, соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Эксперты дали положительную оценку содержанию программ и качеству подготовки студентов, магистров и аспирантов. Свидетельство о государственной аккредитации будет действовать до 2024 года.