Казанцы назвали детей Тейя, Агат, Саяф, Севиль, Аиза

Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 44 года. Самому молодому отцу этой недели 20 лет, самому зрелому — 57 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 580 граммов, максимальный — 4890 граммов.

В это же время в отделах ЗАГС города 226 пар зарегистрировали свой брак. Самой молодой невесте 18 лет, как и самому молодому жениху. Возраст самого взрослого жениха — 82 года, невесты — 69 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.