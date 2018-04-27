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15:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы назвали детей Тейя, Агат, Саяф, Севиль, Аиза

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). На минувшей неделе, с 19 по 25 апреля, в Казани было зарегистрировано рождение 381 ребенка. Среди них 209 мальчиков и 172 девочки.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 44 года. Самому молодому отцу этой недели 20 лет, самому зрелому — 57 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 580 граммов, максимальный — 4890 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Мария, Александр, София, Алиса, Артем, Радмир, Тимур, Азалия, Амина, Амир, Самир, Карим. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Тейя, Агат, Усман, Савелий, Саяф, Альмина, Севиль, Аиза, Давид, Радмила, Эдгар, Ясин.

В это же время в отделах ЗАГС города 226 пар зарегистрировали свой брак. Самой молодой невесте 18 лет, как и самому молодому жениху. Возраст самого взрослого жениха — 82 года, невесты — 69 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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