Казанцы назвали детей Тейя, Агат, Саяф, Севиль, Аиза
(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). На минувшей неделе, с 19 по 25 апреля, в Казани было зарегистрировано рождение 381 ребенка. Среди них 209 мальчиков и 172 девочки.
(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). На минувшей неделе, с 19 по 25 апреля, в Казани было зарегистрировано рождение 381 ребенка. Среди них 209 мальчиков и 172 девочки.
Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 44 года. Самому молодому отцу этой недели 20 лет, самому зрелому — 57 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 580 граммов, максимальный — 4890 граммов.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Мария, Александр, София, Алиса, Артем, Радмир, Тимур, Азалия, Амина, Амир, Самир, Карим. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Тейя, Агат, Усман, Савелий, Саяф, Альмина, Севиль, Аиза, Давид, Радмила, Эдгар, Ясин.
В это же время в отделах ЗАГС города 226 пар зарегистрировали свой брак. Самой молодой невесте 18 лет, как и самому молодому жениху. Возраст самого взрослого жениха — 82 года, невесты — 69 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.