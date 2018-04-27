ИП Комраков продолжает работать на маршруте Т-71 в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Уведомления о расторжении со мной договора в одностороннем порядке я до сих пор не получил, поэтому продолжаю работать», — рассказал он.

В департаменте транспорта администрации города ранее заявляли, что Комракову было отправлено несколько уведомлений о расторжении договора, но ввиду того, что перевозчик отказывался получить письмо, с 24 апреля договор с Комраковым должен быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке (договор, по словам Комракова, действует до 24 апреля 2019 года). В администрации также отмечали, что на дорогах города будут организованы проверки — если водители маршрута 71 этого перевозчика будут выходить на линию, то сотрудники полиции имеют право их штрафовать.

На запрос НИА «Нижний Новгород» о том, сколько было проведено проверок, до какого числа они будут проходить, а также что именно проверяли сотрудники ГАИ, какие были выявлены нарушения, сколько их было выявлено, расторгнут ли уже договор с Комраковым в одностороннем порядке и другие вопросы, в дептрансе 27 апреля ответили следующее: «В рамках действующего договора с ИП Комраков департамент транспорта и связи выполнил все необходимые действия в рамках своей компетенции. Дальнейшие действия по прекращению отношений с указанным перевозчиком лежат в юридической плоскости. К работе по данному направлению привлечен департамент правовой работы».

Комраков подтвердил, что проверки автобусов были, но о расторжении с ним договора в одностороннем порядке он не знает.

«Проверки были, документы у водителей проверяли, сотрудники ГАИ смотрели, горят ли лампочки, и проверяли техническое состояние транспорта. Масштабных проверок с эвакуацией и приостановлением деятельности — такого не было. Введение бесплатного челночного маршрута — вот это полный беспредел, по моему мнению. Маршрут должен быть продлен официально, должны быть маршрутные карты до Торфопредприятия. Я планирую обратиться в суд по этому факту. Идет лоббирование интересов одного перевозчика», — добавил он.