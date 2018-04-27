Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца
Ученые: нанесенный Роскомнадзором всей России вред не оправдать
Образ дня: Блейк Лайвли в платье-пиджаке и пестрой бабочке
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Стали известны основные претенденты на Шипачева в КХЛ
Иньеста объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона
Образ дня: Блейк Лайвли в платье-пиджаке и пестрой бабочке
Зара спела с Жераром Депардье песню Владимира Высоцкого
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
12В тени войны
10Историческая встреча лидеров двух Корей
16:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

ИП Комраков продолжает работать на маршруте Т-71 в Нижнем Новгороде

ИП Комраков продолжает работать на маршруте Т-71 в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» рассказал сам перевозчик Александр Комраков 26 апреля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Уведомления о расторжении со мной договора в одностороннем порядке я до сих пор не получил, поэтому продолжаю работать», — рассказал он.

В департаменте транспорта администрации города ранее заявляли, что Комракову было отправлено несколько уведомлений о расторжении договора, но ввиду того, что перевозчик отказывался получить письмо, с 24 апреля договор с Комраковым должен быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке (договор, по словам Комракова, действует до 24 апреля 2019 года). В администрации также отмечали, что на дорогах города будут организованы проверки — если водители маршрута 71 этого перевозчика будут выходить на линию, то сотрудники полиции имеют право их штрафовать.

На запрос НИА «Нижний Новгород» о том, сколько было проведено проверок, до какого числа они будут проходить, а также что именно проверяли сотрудники ГАИ, какие были выявлены нарушения, сколько их было выявлено, расторгнут ли уже договор с Комраковым в одностороннем порядке и другие вопросы, в дептрансе 27 апреля ответили следующее: «В рамках действующего договора с ИП Комраков департамент транспорта и связи выполнил все необходимые действия в рамках своей компетенции. Дальнейшие действия по прекращению отношений с указанным перевозчиком лежат в юридической плоскости. К работе по данному направлению привлечен департамент правовой работы».

Комраков подтвердил, что проверки автобусов были, но о расторжении с ним договора в одностороннем порядке он не знает.

«Проверки были, документы у водителей проверяли, сотрудники ГАИ смотрели, горят ли лампочки, и проверяли техническое состояние транспорта. Масштабных проверок с эвакуацией и приостановлением деятельности — такого не было. Введение бесплатного челночного маршрута — вот это полный беспредел, по моему мнению. Маршрут должен быть продлен официально, должны быть маршрутные карты до Торфопредприятия. Я планирую обратиться в суд по этому факту. Идет лоббирование интересов одного перевозчика», — добавил он.

Напомним, 12 апреля глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о планируемом расторжении договора с перевозчиком по маршруту Т-71. Тогда Комраков заявил, что не знал о том, что с ним планируют расторгать договор. Второй перевозчик по маршруту 71 — Дмитрий Каргин сообщил, что его подвижного состава будет достаточно, чтобы перевозить пассажиров, если автобусы Комракова уйдут с маршрута.

Все новости региона
Ким Чен Ын выступил за объединение двух Корей
Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
Древнейший деревянный идол России оказался старше Черного моря
Памятник рублю рухнул в Сыктывкаре (фото)
В Антарктиде в лодку к съемочной группе прыгнул пингвин (видео)
Группа ABBA решила воссоединиться спустя 35 лет
Путин надеется на эффективную работу нового кабмина и парламента
Спорт
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все «Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА
Авто
Российским олигархам предложили машину за 131 000 000 рублей В России отныне можно заказать хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two: московская компания Electric Motors Club обязуется доставить машину потенциальному владельцу
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца В букмекерских конторах фаворитом было имя Артур.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь