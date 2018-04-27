Группа ABBA решила воссоединиться спустя 35 лет

Накануне участники коллектива заявили, что собираются принять участие в новом цифровом развлекательном проекте, который будет сочетать цифровую реальность и искусственный интеллект. Однако сегодня музыканты разместили сообщение, что уже засели в студии и записали две песни. Представить их знаменитая четверка собирается в декабре на одном из телеканалов.