Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Евгения Плющенко выиграл свои первые соревнования
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Мелания Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Стали известны основные претенденты на Шипачева в КХЛ
Иньеста объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона
Мелания Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
12В тени войны
10Историческая встреча лидеров двух Корей
15:59 (мск), источник: Известия

Группа ABBA решила воссоединиться спустя 35 лет

Четверо участников знаменитой на весь мир шведской поп-группы ABBA Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад заявили о воссоединении. Информация об этом опубликована на официальном аккаунте коллектива в Instagram.

Источник: AP 2018

Накануне участники коллектива заявили, что собираются принять участие в новом цифровом развлекательном проекте, который будет сочетать цифровую реальность и искусственный интеллект. Однако сегодня музыканты разместили сообщение, что уже засели в студии и записали две песни. Представить их знаменитая четверка собирается в декабре на одном из телеканалов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники коллектива тут же отреагировали на сообщение музыкантов в социальной сети.

«Я необычайно счастлив. Это самая прекрасная новость для меня сегодня», — прокомментировал сообщение участников группы один из фанатов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Взлет «Царь-птицы»
Такие тела
Ким Чен Ын выступил за объединение двух Корей
Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
Древнейший деревянный идол России оказался старше Черного моря
Памятник рублю рухнул в Сыктывкаре (фото)
В Антарктиде в лодку к съемочной группе прыгнул пингвин (видео)
Путин надеется на эффективную работу нового кабмина и парламента
Спорт
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все «Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА
Авто
Российским олигархам предложили машину за 131 000 000 рублей В России отныне можно заказать хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two: московская компания Electric Motors Club обязуется доставить машину потенциальному владельцу
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца В букмекерских конторах фаворитом было имя Артур.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь