Омичка только через суд смогла отстоять право ходить в туалет

32-летняя омичка в прошлом году приобрела комнату в общежитии в Амурском поселке. Но жить там не могла, потому что жители другой комнаты запрещали ей пользоваться общим коридором, туалетом, душем и кухней.

«Истица пояснила, что не имеет возможности проживать в принадлежащей ей комнате, так как ответчики всячески препятствуют в пользовании местами общего пользования, мотивируя тем, что истец приобрела отдельную комнату без санузла и ее комната отношений к местам общего пользования их секции не имеет. На место несколько раз выезжала полиция», — прокомментировали в Центральном районном суде.

Омичка через суд потребовала допуск к местам, которые находятся в общем пользовании. Также она попросила выплатить ей 10 тысяч рублей, чтобы возместить моральный ущерб.

Центральный районный суд признал за женщиной законное право пользоваться туалетом и другими общими помещениями, а во взыскании денежной суммы с соседей отказал. Ответчики подали апелляцию, но решение суда осталось без изменений.