Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
На Сару Джессику Паркер подают в суд
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Стали известны основные претенденты на Шипачева в КХЛ
ФИФА не хочет давать Марокко ЧМ-2026 в пользу США?
Образ дня: Блейк Лайвли в платье-пиджаке и пестрой бабочке
Зара спела с Жераром Депардье песню Владимира Высоцкого
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Фоторепортажи
17Time 100
15Сделать деньги
15:52 (мск), источник: Om1.ru

Омичка только через суд смогла отстоять право ходить в туалет

Соседи женщины не пускали ее в общий санузел.

32-летняя омичка в прошлом году приобрела комнату в общежитии в Амурском поселке. Но жить там не могла, потому что жители другой комнаты запрещали ей пользоваться общим коридором, туалетом, душем и кухней.

«Истица пояснила, что не имеет возможности проживать в принадлежащей ей комнате, так как ответчики всячески препятствуют в пользовании местами общего пользования, мотивируя тем, что истец приобрела отдельную комнату без санузла и ее комната отношений к местам общего пользования их секции не имеет. На место несколько раз выезжала полиция», — прокомментировали в Центральном районном суде.

Омичка через суд потребовала допуск к местам, которые находятся в общем пользовании. Также она попросила выплатить ей 10 тысяч рублей, чтобы возместить моральный ущерб.

Центральный районный суд признал за женщиной законное право пользоваться туалетом и другими общими помещениями, а во взыскании денежной суммы с соседей отказал. Ответчики подали апелляцию, но решение суда осталось без изменений.

Теперь если соседи будут препятствовать женщине, то ей придется добиваться исполнения решения суда с помощью судебных приставов.

Все новости региона
 Накануне праздников экстренные службы напоминают омичам свои телефоны — СПИСОК
Через две недели в Омске начнется масштабный ремонт дорог
Ким Чен Ын выступил за объединение двух Корей
Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
Россияне получат единый идентификатор в 2019 году
Шесть способов сэкономить на «коммуналке» с помощью технологий
Россия впервые показала ударные беспилотники «Корсар»
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца
Состояние основателя Amazon выросло на $12 млрд за день
Спорт
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все «Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА
Авто
Российским олигархам предложили машину за 131 000 000 рублей В России отныне можно заказать хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two: московская компания Electric Motors Club обязуется доставить машину потенциальному владельцу
Hi-Tech
В МЧС предупредили об опасности взлома хакерами подушек безопасности Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца В букмекерских конторах фаворитом было имя Артур.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь