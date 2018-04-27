На склоне за Конгресс-холлом вандалы повредили светильники
Очередной факт вандализма произошел на склоне, ведущем к
Очередной факт вандализма произошел на склоне, ведущем к
Неустановленными лицами были повреждены и украдены девять светильников, обеспечивающих декоративную цветную подсветку склона в вечернее время и во время проведения праздничных мероприятий. Также разбиты и повреждены десять коробок электросоединений и еще три были украдены.
Таким образом вандалами был нанесен не только материальный ущерб, но и создана общественная опасность. В коробках электросоединений имеется напряжение в 220 вольт и поврежденные конструкции могли привести к удару током. К счастью, обошлось без происшествий. Светильники были оперативно отключены и обесточены до устранения повреждений, рассказали в
Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.
Жителей Уфы, ставших свидетелями случаев вандализма, призывают незамедлительно сообщать об этом в полицию.