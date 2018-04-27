На склоне за Конгресс-холлом вандалы повредили светильники

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Неустановленными лицами были повреждены и украдены девять светильников, обеспечивающих декоративную цветную подсветку склона в вечернее время и во время проведения праздничных мероприятий. Также разбиты и повреждены десять коробок электросоединений и еще три были украдены.

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Таким образом вандалами был нанесен не только материальный ущерб, но и создана общественная опасность. В коробках электросоединений имеется напряжение в 220 вольт и поврежденные конструкции могли привести к удару током. К счастью, обошлось без происшествий. Светильники были оперативно отключены и обесточены до устранения повреждений, рассказали в пресс-службе городской администрации. По факту вандализма составлены соответствующие протоколы, заявление будет передано в правоохранительные органы. Причастные понесут соответствующее наказание.

Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.