Казань снова ожидает плохая погода

Погода ухудшится в связи с выходом активного юго-западного циклона. Днем в воскресенье в тыловой его части будет сохраняться сильный западный ветер порывами 15−20 м/с, временами будет идти дождь.

В ближайшие сутки в Казани будет облачно с прояснениями. Столицу республики ждет дождь, местами сильный. Ветер северо-западный порывами до 15−20 м/с.