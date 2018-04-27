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16:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казань снова ожидает плохая погода

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Сильные дожди, грозы и сильный ветер порывами до 23 м/с ожидают Татарстан днем в субботу, 28 апреля, и ночью, 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Погода ухудшится в связи с выходом активного юго-западного циклона. Днем в воскресенье в тыловой его части будет сохраняться сильный западный ветер порывами 15−20 м/с, временами будет идти дождь.

В ближайшие сутки в Казани будет облачно с прояснениями. Столицу республики ждет дождь, местами сильный. Ветер северо-западный порывами до 15−20 м/с.

Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, температура воздуха ночью составит 4−6 градусов тепла, днем она поднимется до 8−10 градусов.

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