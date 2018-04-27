Казань снова ожидает плохая погода
(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Сильные дожди, грозы и сильный ветер порывами до 23 м/с ожидают Татарстан днем в субботу, 28 апреля, и ночью, 29 апреля. Об этом сообщает
(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Сильные дожди, грозы и сильный ветер порывами до 23 м/с ожидают Татарстан днем в субботу, 28 апреля, и ночью, 29 апреля. Об этом сообщает
Погода ухудшится в связи с выходом активного
В ближайшие сутки в Казани будет облачно с прояснениями. Столицу республики ждет дождь, местами сильный. Ветер
Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, температура воздуха ночью составит 4−6 градусов тепла, днем она поднимется до 8−10 градусов.