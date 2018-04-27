На улице Баумана в Казани открылся новый информационный центр для туристов

Источник: ИА Татар-информ

В просторном помещении в минуте ходьбы от станции метро «Площадь Тукая» гости города ежедневно с 9 до 21 часа смогут бесплатно получать консультации по вопросам планирования экскурсий, индивидуальных путешествий и транспорту, гостиничному размещению на территории Татарстана.

Персонал центра, говорящий на русском, английском и татарском языках, подскажет туристам, где можно отведать лучшие блюда национальной кухни, приобрести сувенирную продукцию и сладости, посетить спектакли ведущих театров Казани и увидеть национальные шоу. Кроме того, на открытых выставочных полках центра каждый гость сможет абсолютно бесплатно взять экземпляр событийных карт Татарстана с перечнем и описанием всех активностей на территории республики и туристических карт Казани, остров-града Свияжск, Древнего Болгара, Елабуги и Чистополя.

Каждая карта содержит справочную информацию об исторической и современной части городов, а также необходимые контактные данные. Вся полиграфическая продукция переведена на пять языков мира помимо русского, карты тиражом в 25 тысяч экземпляров в месяц печатаются на английском, немецком, китайском, испанском и французском языках.

«Татарстан каждый год становится все более и более востребованным центром туризма. Имея большие цифры по въезду, мы уделяем все большее внимание комфорту нашего туриста. Турист у нас должен быть счастлив, более того, счастливее, чем в другом месте. Турист должен быть расслаблен, уравновешен, он не должен бояться потеряться, не получить информацию, быть не понятым, — подчеркнула начальник отдела продвижения туристского продукта Госкомитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева. — Я думаю, открытие центра именно на улице Баумана, самой проходной точке нашего города, является очень серьезным шагом вперед. С этим открытием у нас станет больше довольных туристов, которые запомнят свое пребывание в Татарстане, они будут рассказывать своим друзьям и родственникам, что Татарстан — это доступное и комфортное место для путешествий».

Техническое открытие центра на Баумана состоялось 20 апреля. За первые пять дней работы его услугами воспользовались более 250 российских и зарубежных туристов. Ранее Туристско-информационный центр Казани располагался на улице Кремлевская, в квартале от Казанского Кремля, однако, по словам гендиректора ТИЦ Натальи Абрамович, переезд офиса на новую площадку позволит значительно повысить эффективность работы с туристами за счет увеличения проходной способности.