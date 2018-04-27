Депутаты гордумы попросят увеличить скоростной режим на Третьей продольной

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службы гордумы, такое решение было принято на заседании комитета дорожного хозяйства, транспорта и промышленности гордумы. Председатель комитета Дмитрий Дильман рассказал о поступающих в думу обращениях волгоградцев с просьбой поднять максимально разрешенную скорость движения на участке Третьей продольной в границах от улицы Менделеева до улицы Неждановой.

Напомним, почти 11 километров Третьей продольной магистрали отремонтировали в 2017 году. На магистрали полностью заменили асфальт и установили разделительные барьеры для повышения безопасности движения.