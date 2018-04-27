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16:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутаты гордумы попросят увеличить скоростной режим на Третьей продольной

Депутаты Волгоградской городской думы намерены направить в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обращение с просьбой повысить максимально разрешенную скорость движения на Третьей продольной.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службы гордумы, такое решение было принято на заседании комитета дорожного хозяйства, транспорта и промышленности гордумы. Председатель комитета Дмитрий Дильман рассказал о поступающих в думу обращениях волгоградцев с просьбой поднять максимально разрешенную скорость движения на участке Третьей продольной в границах от улицы Менделеева до улицы Неждановой.

Напомним, почти 11 километров Третьей продольной магистрали отремонтировали в 2017 году. На магистрали полностью заменили асфальт и установили разделительные барьеры для повышения безопасности движения.

Однако вопрос изменения скоростного режима находится в полномочии региональных властей. Поэтому обращение с просьбой повысить максимально разрешенную скорость городские депутаты направят в комитет транспорта и дорожного хозяйства региона. А специалисты департамента городского хозяйства мэрии начнут разработку проектного решения на отдельных участках объездной магистрали, движение по которой осложнено многочисленными пересечениями, а также отсутствием полос обгона и торможения.

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