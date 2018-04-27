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17:51 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области вновь ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

МЧС просит жителей региона быть внимательнее на улицах и дорогах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 755 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

Зонты и дождевики, которые только начали просыхать после вчерашнего дождя, придется вновь «пустить в бой» со стихией. Завтра, 28 апреля, с 7 часов до 19 часов синоптики вновь прогнозируют в Самарской области дождь, местами сильный, и грозу. Кроме того, по данным Приволжского УГМС, ожидается сильный ветер — 8−13 м/с. Местами порывы будут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха по области составит +13…+18°С, по юго-востоку до +23°С, в Самаре +16…+18°С.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей губернии, а в особенности водителей, быть внимательнее и осторожнее на улицах и дорогах.

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