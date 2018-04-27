В Самарской области вновь ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

Зонты и дождевики, которые только начали просыхать после вчерашнего дождя, придется вновь «пустить в бой» со стихией. Завтра, 28 апреля, с 7 часов до 19 часов синоптики вновь прогнозируют в Самарской области дождь, местами сильный, и грозу. Кроме того, по данным Приволжского УГМС, ожидается сильный ветер — 8−13 м/с. Местами порывы будут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха по области составит +13…+18°С, по юго-востоку до +23°С, в Самаре +16…+18°С.