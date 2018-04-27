Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Что будет, если «закончились права»
Доктор Комаровский: «Расставайтесь с мягкими игрушками»
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Яна Чурикова показала постройневшую фигуру
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В Киеве неспокойно: афганцы перекрыли центр города
Москва показала уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все
Роднина: Свое черное дело Родченков сделал
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
17Time 100
12Восстание обреченных
17:55 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре завершается отопительный сезон

27 апреля по городскому округу Самара заканчивается отопительный период 2017—2018 годов. Соответствующее постановление подписано сегодня.

Источник: РИА "Новости"

Основанием для отключения отопления является показатель среднесуточной температуры воздуха за последние пять суток (от +8 и выше).

Необходимо отметить, что сразу после завершения отопительного сезона 2017−2018 годов будет дан старт подготовке объектов городского хозяйства к работе в условиях следующего осенне-зимнего периода 2018−2019 годов. Перечень объектов теплосетей, которые требуют проведения ремонта в межсезонье, составляется по результатам гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Все новости региона
Дмитрий Азаров: "АвтоВАЗ за 1 квартал показал хорошие результаты"
Путин заявил о вытеснении русских названий с карты мира
Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Памятник рублю рухнул в Сыктывкаре (фото)
США обогнали Россию по количеству допинговых нарушений
Древнейший деревянный идол России оказался старше Черного моря
Путин надеется на эффективную работу нового кабмина и парламента
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все «Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА
Авто
Российским олигархам предложили машину за 131 000 000 рублей В России отныне можно заказать хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two: московская компания Electric Motors Club обязуется доставить машину потенциальному владельцу
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца В букмекерских конторах фаворитом было имя Артур.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь