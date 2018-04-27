В Самаре завершается отопительный сезон

Основанием для отключения отопления является показатель среднесуточной температуры воздуха за последние пять суток (от +8 и выше).

Необходимо отметить, что сразу после завершения отопительного сезона 2017−2018 годов будет дан старт подготовке объектов городского хозяйства к работе в условиях следующего осенне-зимнего периода 2018−2019 годов. Перечень объектов теплосетей, которые требуют проведения ремонта в межсезонье, составляется по результатам гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба администрации Самары.