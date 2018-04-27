В Самаре завершается отопительный сезон
27 апреля по городскому округу Самара заканчивается отопительный период 2017—2018 годов. Соответствующее постановление подписано сегодня.
27 апреля по городскому округу Самара заканчивается отопительный период 2017—2018 годов. Соответствующее постановление подписано сегодня.
Основанием для отключения отопления является показатель среднесуточной температуры воздуха за последние пять суток (от +8 и выше).
Необходимо отметить, что сразу после завершения отопительного сезона 2017−2018 годов будет дан старт подготовке объектов городского хозяйства к работе в условиях следующего