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15:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Рубль упал. В Сыктывкаре испортили памятник национальной валюте

Неизвестные разбили стекло и уронили постамент.

Полицейские Сыктывкара расследуют случай вандализма — неизвестные буквально уничтожили памятник рублю, который национальный банк Коми установил в 2015 году.

Вандалы сломали пьедестал, разбили стекло и повалили на землю железную символику национальной валюты.

Работники коммунальной службы уже очистили осколки и унесли рубль в надежное место. Кому и зачем понадобилось крушить памятник — пока неизвестно.

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