В Сыктывкаре разбили памятник рублю... pic.twitter.com/xSamLfTSLp— ALF nt (@Julius_ALF) April 27, 2018
Рубль упал. В Сыктывкаре испортили памятник национальной валюте
Неизвестные разбили стекло и уронили постамент.
Неизвестные разбили стекло и уронили постамент.
Полицейские Сыктывкара расследуют случай вандализма — неизвестные буквально уничтожили памятник рублю, который национальный банк Коми установил в 2015 году.
Вандалы сломали пьедестал, разбили стекло и повалили на землю железную символику национальной валюты.
Работники коммунальной службы уже очистили осколки и унесли рубль в надежное место. Кому и зачем понадобилось крушить памятник — пока неизвестно.