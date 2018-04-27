Рубль упал. В Сыктывкаре испортили памятник национальной валюте

Полицейские Сыктывкара расследуют случай вандализма — неизвестные буквально уничтожили памятник рублю, который национальный банк Коми установил в 2015 году.

Работники коммунальной службы уже очистили осколки и унесли рубль в надежное место. Кому и зачем понадобилось крушить памятник — пока неизвестно.