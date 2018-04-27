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15:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британка потратила $7000 на создание копии Виндзорского замка для своей собаки

Женщина является большой поклонницей королевской семьи.

В 2008 году Сьюзан Кроссленд из Мирфилда, Западный Йоркшир, выиграла в лотерею 1,6 миллионов долларов. 53-летняя женщина, которая страстно обожает британскую королевскую семью и свою собаку Арчи, решила распорядиться своим выигрышем оригинально.

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Женщина обратилась в одну из студий дизайна с необычной просьбой — создать копию Виндзорского замка для своего питомца. За основу специалисты взяли часть с воротами короля Георга IV.

На создание «собачьего» дворца ушло 244 часа работы и семь тысяч долларов.

Роскошные апартаменты для 10-летнего любимца семьи породы лхаса апсо были изготовлены в канун королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Располагается дворец на заднем дворе дома Сьюзан и ее супруга Майкла.

19 мая, когда состоится одна из самых долгожданных и обсуждаемых монарших свадеб, Сьюзан и ее супруг Майкл намерены устроить барбекю вечеринку. Правда, после торжества женщина намерена пожертвовать копию виндзорского замка какому-нибудь музею, чтобы все желающие тоже смогли полюбоваться на эту красоту. Так что Арчи недолго осталось наслаждаться своими королевскими апартаментами.

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