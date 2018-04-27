Опубликована программа празднования Дня Победы в Красноярске

Большая праздничная программа стартует 11.20 на площади Революции. Театрализованное представление с участием лучших творческих коллективов края, торжественное прохождение воинских частей, сводных отрядов подразделений силовых структур, федеральных органов исполнительной власти, представителей образовательных учреждений и организаций края, раритетной военной техники. Шествие пройдет до 12:30 от площади Революции по улицам Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата, проспекту Мира до площади Мира. А с 13:30 начнётся на перекрёстке Дзержинского и проспекта Мира построение на всероссийскую акцию «Бессмертный полк». Он стартует в 13.30 в сторону площади перед БКЗ, где пройдёт праздничный концерт. После прохождения полка красноярцы массово исполнят песню «День Победы». Кстати, Красноярск т попасть в книгу рекордов России с массовым исполнением песни. Для этого в город специально приедут эксперты, представляющие организацию, чтобы этот зафиксировать рекорд. Основной праздничный концерт состоится с 20.00 до 22.45 здесь же на площади.