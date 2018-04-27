Всероссийский турнир по фехтованию «Окские клинки» открылся в Дзержинске Нижегородской области 27 апреля

Согласно информации, соревнования среди юношей и девушек 2003 — 2006 годов рождения будут проходить с по 7 мая.
«Мы гордимся тем, что Дзержинск ежегодно становится площадкой для проведения такого серьезного спортивного мероприятия всероссийского уровня как турнир “Окские клинки”. Отрадно, что через этот турнир прошли многие ныне известные и титулованные фехтовальщики. И у вас, дорогие ребята, все впереди. От души желаю юным спортсменам удачи, дальнейшего интереса к фехтованию и, конечно, новых высот в спорте», — поприветствовал участников заместитель главы города Игорь Крашенинников на церемонии открытия.
Юные фехтовальщики со всей России разыграют награды в шпаге, рапире, сабле в личном и командном первенствах. 27 апреля в соревнованиях примут участие 136 человек. А всего за время проведения турнира ожидается порядка 800 спортсменов. Команда Дзержинска включает почти 50 спортсменов, которые будут бороться в дисциплине «шпага».
«В этом году мы большие надежды возлагаем на Александру Чиханову. В прошлом году она заняла второе место, а первое завоевала также наша воспитанница Олеся Тофелюк. В целом вся команда настроена на победу и достижение максимальных личных результатов. К тому же для наших ребят эти соревнования проходят дома, а здесь, как известно, и стены помогают, ведь рядом не только тренеры, но и родители, друзья», — пояснила инструктор-методист дзержинской МБУ ДО СДЮСШОР фехтования Наталья Земскова.