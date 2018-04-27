Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Что будет, если «закончились права»
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Видео, как моряки РФ маршируют по щиколотку в воде, покоряет сеть
Власти Севастополя заявили о попытке захвата порта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все
Роднина: Свое черное дело Родченков сделал
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
Дочь Ренаты Литвиновой примерила агрессивный макияж
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
18:25 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Всероссийский турнир по фехтованию «Окские клинки» открылся в Дзержинске Нижегородской области 27 апреля

Всероссийский турнир по фехтованию памяти олимпийских чемпионов Германа Свешникова и Людмилы Шишовой «Окские клинки» открылся в Дзержинске Нижегородской области 27 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, соревнования среди юношей и девушек 2003 — 2006 годов рождения будут проходить с по 7 мая.

«Мы гордимся тем, что Дзержинск ежегодно становится площадкой для проведения такого серьезного спортивного мероприятия всероссийского уровня как турнир “Окские клинки”. Отрадно, что через этот турнир прошли многие ныне известные и титулованные фехтовальщики. И у вас, дорогие ребята, все впереди. От души желаю юным спортсменам удачи, дальнейшего интереса к фехтованию и, конечно, новых высот в спорте», — поприветствовал участников заместитель главы города Игорь Крашенинников на церемонии открытия.

Юные фехтовальщики со всей России разыграют награды в шпаге, рапире, сабле в личном и командном первенствах. 27 апреля в соревнованиях примут участие 136 человек. А всего за время проведения турнира ожидается порядка 800 спортсменов. Команда Дзержинска включает почти 50 спортсменов, которые будут бороться в дисциплине «шпага».

«В этом году мы большие надежды возлагаем на Александру Чиханову. В прошлом году она заняла второе место, а первое завоевала также наша воспитанница Олеся Тофелюк. В целом вся команда настроена на победу и достижение максимальных личных результатов. К тому же для наших ребят эти соревнования проходят дома, а здесь, как известно, и стены помогают, ведь рядом не только тренеры, но и родители, друзья», — пояснила инструктор-методист дзержинской МБУ ДО СДЮСШОР фехтования Наталья Земскова.

Все новости региона
Путин заявил о вытеснении русских названий с карты мира
Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Памятник рублю рухнул в Сыктывкаре (фото)
США обогнали Россию по количеству допинговых нарушений
Древнейший деревянный идол России оказался старше Черного моря
Путин надеется на эффективную работу нового кабмина и парламента
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все «Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА
Авто
Российским олигархам предложили машину за 131 000 000 рублей В России отныне можно заказать хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two: московская компания Electric Motors Club обязуется доставить машину потенциальному владельцу
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца В букмекерских конторах фаворитом было имя Артур.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь