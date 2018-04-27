Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для воспитания патриотов
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для патриотического воспитания молодежи, пишет
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для патриотического воспитания молодежи, пишет
Об этом говорилось на встрече министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с представителями компании Wargaming (Беларусь), выпустившей популярные компьютерные игры World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships.
В ходе встречи гости ознакомили узбекскую сторону с опытом компании Wargaming по продвижению компьютерных игр во всем мире. Еще были обсуждены возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества.
Также зарубежная делегация планирует провести встречи с представителями АК «Узбектелеком» и Mirzo Ulugbek Innovation Center и обсудить развитие современных технологий связи и коммуникации.