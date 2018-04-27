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17:48 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для воспитания патриотов

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для патриотического воспитания молодежи, пишет пресс-служба Мининфокома.

Источник: Sputnik

Об этом говорилось на встрече министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с представителями компании Wargaming (Беларусь), выпустившей популярные компьютерные игры World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships.

В ходе встречи гости ознакомили узбекскую сторону с опытом компании Wargaming по продвижению компьютерных игр во всем мире. Еще были обсуждены возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

Также зарубежная делегация планирует провести встречи с представителями АК «Узбектелеком» и Mirzo Ulugbek Innovation Center и обсудить развитие современных технологий связи и коммуникации.

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