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16:08 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Антарктиде в лодку к съемочной группе прыгнул пингвин (видео)

И сразу же вернулся обратно в воду.

В Антарктиде во время съемок команды OceanX Media пингвин выпрыгнул из воды и оказался в лодке. После этого животное очень быстро пробежало по оборудованию и прыгнуло обратно. Команда, по их собственным словам, была в шоке. «Я никогда не испытывал ничего подобного», — сказал основатель и креативный директор OceanX Марк Далио.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники OceanX Media уже 10 недель изучают северную часть Антарктического полуострова, но такой случай с ними впервые.

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