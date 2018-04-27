В Антарктиде в лодку к съемочной группе прыгнул пингвин (видео)

В Антарктиде во время съемок команды OceanX Media пингвин выпрыгнул из воды и оказался в лодке. После этого животное очень быстро пробежало по оборудованию и прыгнуло обратно. Команда, по их собственным словам, была в шоке. «Я никогда не испытывал ничего подобного», — сказал основатель и креативный директор OceanX Марк Далио.