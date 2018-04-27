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16:30 (мск), источник: Чердак

Древнейший идол России оказался старше Черного моря

Деревянная фигура застала мезолит — средний каменный век и оказалась старейшей из больших сохранившихся скульптур человечества.

Источник: РИА "Новости"

Международная группа исследователей при участии российских ученых провела радиоуглеродную датировку Большого Шигирского идола, хранящегося в Свердловском краеведческом музее Екатеринбурга и изначально имевшего высоту более пяти метров.

Датировка показала, что он был создал 11 600 лет назад — раньше, чем любая другая скульптура крупных размеров, известная людям.

Идол был изготовлен за тысячи лет до того, как пресноводное озеро на месте Черного моря соединилось с бассейном Атлантического океана и стало соленым. Предшествующие датировки идола недооценивали его древность. Ранее научных работников, изучавших возраст артефакта, замминистра культуры России пытался привлечь к ответственности в суде по статье 243 УК РФ. Соответствующая же научная статья опубликована в Antiquity.

Древнейшая скульптура из дерева, Шигирский идол, в помещении Свердловского областного краеведческого музея. | Источник: РИА "Новости"

Большой Шигирский идол был найден на уральских торфяниках в XIX веке. Владелец земли граф Алексей Александровича Стенбок-Фермора передал идола Уральскому обществу любителей естествознания (ныне — Свердловский краеведческий музей) и на тот момент высота резной скульптуры составляла 5,3 метра. Однако в последовавших за революцией беспорядках нижняя его часть оказалась утрачена при неизвестных обстоятельствах, и сейчас он имеет лишь 3,4 метра в высоту.

Идол, кроме головы с четко различимыми чертами лица, имеет еще семь «личин» — областей на теле, где изображено то или иное животное или объект.

Вопрос о его датировке всегда стоял довольно остро. Он не похож на другие известные идолы и не соотнесен ни с одной известной археологической культурой. Поэтому его датировали то железным, то бронзовым веком, то неолитом. Сомнения в его возрасте привели к нескольким радиоуглеродным датировкам, которые показали необычайно древние даты — до 9 000 лет назад.

Фрагмент древнейшей скульптуры из дерева, Шигирского идола, в помещении Свердловского областного краеведческого музея. | Источник: РИА "Новости"

В новой работе использовались наиболее современные средства радиоуглеродного датирования. С их помощью археологи получили возраст в 11 600 лет — глубокий мезолит (средний каменный век). Таким образом, Большой Шигирский идол оказался древнейшей крупной скульптурой, известной человечеству. Старше его только маленькие носимые фигурки эпохи палеолита размером в несколько сантиметров. Возраст идола указывает на развитые религиозные представления еще до перехода человечества к земледелию и скотоводству.

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Идол настолько стар, что был сделан почти за четыре тысячи лет до возникновения Черного моря. Согласно ряду обоснованных множеством геологических и археологических находок теорий, до событий, произошедших в промежутке между 7 500−8 000 лет назад, Черное море было пресноводным озером. А затем перешеек, отделявший его от Средиземного моря, был преодолен титаническим объемом соленой воды, которая затопила прибрежную территорию и превратила озеро в море.

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В течение почти года количество изливавшейся в виде колоссального водопада морской воды в 200 раз превышало суточный объем Ниагары. В мифологии древних греков это событие было отображено как «Дарданов потоп», также исследователи связывают его и с описание ветхозаветного Всмирного потопа, по географическим признакам также произошедшего в районе современного Черного моря.

В 2014 году замминистра культуры России Григорий Пирумов написал в полицию Свердловской области заявление, в котором он обвинил исследователей (не авторов новой работы, а одну из первых групп, занимавшихся радиоуглеродной датировкой) в том, что они при анализе повредили идола, изготовленного из сибирской лиственницы. Лишь в 2016 году дело было закрыто в связи с тем, что эксперты не нашли на идоле следов соответствующих повреждений.

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