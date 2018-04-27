Посылки екатеринбуржцам пройдут спецдосмотр

На время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу «Почта России» установит особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в города, принимающие матчи мундиаля. Спецдосмотр посылок будет действовать с 1 мая по 25 июля 2018 года, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте предприятия.

Прием посылок, отправлений EMS и посылок первого класса будет осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке.

«Данные почтовые отправления необходимо предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде. Это — стандартная практика. И она будет касаться только отправлений в города, принимающие игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе Урал ФГУП «Почта России».

Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Почта России рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS с описью вложения.

Матчи и болельщиков мундиаля примут Калининградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Ленинградская, Свердловская области, Краснодарский край, Республики Татарстан и Мордовия.