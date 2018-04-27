Кадеты в Краснодаре устроили парад на гироскутерах

Кадеты в Краснодаре устроили парад на гироскутерах

Мероприятие прошло в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На праздник пригласили ветеранов и тружеников тыла.