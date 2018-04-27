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16:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кадеты в Краснодаре устроили парад на гироскутерах

Мероприятие прошло в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На праздник пригласили ветеранов и тружеников тыла.

Перед почетными гостями выступил ансамбль барабанщиков, а кадеты показали мастерство владения оружием и приемами рукопашного боя.

Во время таких встреч ветераны общаются с молодежью, передают свой неоценимый опыт и учат патриотизму.

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