Кадеты в Краснодаре устроили парад на гироскутерах
Мероприятие прошло в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На праздник пригласили ветеранов и тружеников тыла.
Мероприятие прошло в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На праздник пригласили ветеранов и тружеников тыла.
Перед почетными гостями выступил ансамбль барабанщиков, а кадеты показали мастерство владения оружием и приемами рукопашного боя.
Во время таких встреч ветераны общаются с молодежью, передают свой неоценимый опыт и учат патриотизму.