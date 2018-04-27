Из-за закрытия «Приморской» в часы пик закроют вход и на «Василеостровскую»

При этом в часы пик, с 7:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30, закроют вход на станцию «Василеостровская».

Напомним, с 23 апреля рельсы на участке от «Новокрестовкой» к «Приморской» начали обкатывать в постоянном режиме. Полностью «Новокрестовкую» и «Беговую» обещали подготовить к эксплуатации к концу месяца. В воскресенье, 29 апреля, в день матча «Зенит» — ЦСКА, в ограниченном режиме, то есть для пропуска клиентских групп, новая ветка (в числе транспортных объектов, которые город готовил к мундиалю) будет задействована. Официальное тестирование намечено на воскресенье, 13 мая, день матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Официальное открытие должно состояться также в мае.