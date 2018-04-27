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17:30 (мск), источник: Водитель Петербурга

Из-за закрытия «Приморской» в часы пик закроют вход и на «Василеостровскую»

В субботу, 28 апреля, станция «Приморская» будет закрыта для пассажиров в связи с подключением нового пускового участка, напоминает пресс-служба Метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

При этом в часы пик, с 7:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30, закроют вход на станцию «Василеостровская».

Будут усилены маршруты наземного общественного транспорта, которые идут через Василеостровскую, «Спортивную» и «Адмиралтейскую»: троллейбусы № 9 и № 10, трамваи № 6, автобусы № 100.

На маршрут «Наличная улица — станция метро «Спортивная-2» выйдут дополнительные автобусы № 6.

Напомним, с 23 апреля рельсы на участке от «Новокрестовкой» к «Приморской» начали обкатывать в постоянном режиме. Полностью «Новокрестовкую» и «Беговую» обещали подготовить к эксплуатации к концу месяца. В воскресенье, 29 апреля, в день матча «Зенит» — ЦСКА, в ограниченном режиме, то есть для пропуска клиентских групп, новая ветка (в числе транспортных объектов, которые город готовил к мундиалю) будет задействована. Официальное тестирование намечено на воскресенье, 13 мая, день матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Официальное открытие должно состояться также в мае.

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