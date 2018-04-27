Струковский сад откроют для посещения в конце мая
В Самаре близится к завершению реконструкция старейшего парка города — Струковского сада.
В Самаре близится к завершению реконструкция старейшего парка города — Струковского сада.
К настоящему времени рабочие уже закончили обустраивать входную группу, установили ротонду и от входа до грота уложили рулонный газон. Об этом сообщает
Обновили рабочие и фонтан «Мальчик и девочка». Теперь его чашу украшает разноцветная мозаика. Что касается строительства нового