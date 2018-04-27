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18:07 (мск), источник: Pro Город Самара

Струковский сад откроют для посещения в конце мая

В Самаре близится к завершению реконструкция старейшего парка города — Струковского сада.

К настоящему времени рабочие уже закончили обустраивать входную группу, установили ротонду и от входа до грота уложили рулонный газон. Об этом сообщает пресс-служба гордумы Самары.

Обновили рабочие и фонтан «Мальчик и девочка». Теперь его чашу украшает разноцветная мозаика. Что касается строительства нового скейт-парка на месте бывшего бассейна «Чайка», то он должен быть готов к 16 мая. Сам сад откроют для посещений в конце мая.

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