2 июня ЗСД в Санкт-Петербурге отдадут бегунам и велосипедистам
Центральный участок магистрали закроют для автомобилей.
Центральный участок магистрали закроют для автомобилей.
2 июня 2018 года, в субботу, в
— Это шанс своими глазами увидеть залив, стадион, «Лахта-центр» и Петербург с нового ракурса, — подчеркнули организаторы.
Участники забега преодолеют дистанцию 10 километров, велосипедисты — более 20, включая два вантовых моста. Для этого часть ЗСД на время закроют для движения автомобилей. Организаторы, среди которых и Комитет Смольного по развитию туризма, предполагают, что в забеге примут участие 2 тысячи человек, а еще 5 тысяч приедут на велосипедах.
К сожалению, организаторы не сообщают, как предполагается решить вопрос с автомобилистами. В летние субботы, особенно при хорошей погоде, множество петербуржцев едут за город, в том числе и по ЗСД. Перекрытие магистрали может создать огромные пробки.