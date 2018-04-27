2 июня ЗСД в Санкт-Петербурге отдадут бегунам и велосипедистам

Источник: Комсомольская правда

2 июня 2018 года, в субботу, в Санкт-Петербурге пройдет «Фестиваль ЗСД», одним из организаторов которого выступает ООО «Магистраль Северной столицы», управляющее Западным Скоростным диаметром. В этот день для участников Фестиваля — велосипедистов и бегунов — закроют центральный участок ЗСД. Об этом сегодня сообщили организаторы Фестиваля.

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— Это шанс своими глазами увидеть залив, стадион, «Лахта-центр» и Петербург с нового ракурса, — подчеркнули организаторы.

Участники забега преодолеют дистанцию 10 километров, велосипедисты — более 20, включая два вантовых моста. Для этого часть ЗСД на время закроют для движения автомобилей. Организаторы, среди которых и Комитет Смольного по развитию туризма, предполагают, что в забеге примут участие 2 тысячи человек, а еще 5 тысяч приедут на велосипедах.