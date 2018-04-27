Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Что будет, если «закончились права»
Сын Евгения Плющенко выиграл свои первые соревнования
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Мелания Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Стали известны основные претенденты на Шипачева в КХЛ
Иньеста объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона
Мелания Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
12В тени войны
10Историческая встреча лидеров двух Корей
16:36 (мск), источник: РИА Новости

Меланья Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене на день рождения. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что не хотел бы вдаваться в подробности об этой ситуации, которая грозит ему «проблемами». В свое оправдание американский лидер отметил, что подарил супруге «прекрасную открытку», сопроводив ее букетом цветов.

«Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки, ясно?», — сказал президент США.

Отношения Трампа с супругой регулярно становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Меланья неоднократно ставила американского лидера в неловкое положение. Например, в начале февраля она отказалась с ним сфотографироваться, а незадолго до этого, во время визита в Рим, — взять за руку.

 'Революция продолжается': чего на самом деле хочет оппозиция в Армении
Американские санкции против Латвии гонят деньги миллионеров в Крым
Ким Чен Ын выступил за объединение двух Корей
Древнейший деревянный идол России оказался старше Черного моря
Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
Памятник рублю рухнул в Сыктывкаре (фото)
В Антарктиде в лодку к съемочной группе прыгнул пингвин (видео)
Группа ABBA решила воссоединиться спустя 35 лет
Путин надеется на эффективную работу нового кабмина и парламента
Спорт
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все «Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА
Авто
Российским олигархам предложили машину за 131 000 000 рублей В России отныне можно заказать хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two: московская компания Electric Motors Club обязуется доставить машину потенциальному владельцу
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца В букмекерских конторах фаворитом было имя Артур.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь