Меланья Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения

Он добавил, что не хотел бы вдаваться в подробности об этой ситуации, которая грозит ему «проблемами». В свое оправдание американский лидер отметил, что подарил супруге «прекрасную открытку», сопроводив ее букетом цветов.

«Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки, ясно?», — сказал президент США.