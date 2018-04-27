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16:55 (мск), источник: РИА Крым

Крым накроет аномальная жара

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. С воскресенья в Крыму ожидается высокая температура воздуха, которая сохранится до следующего четверга.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, с 29 апреля по 3 мая 2018 года в Крыму ожидается аномально жаркая погода», — констатировали в ведомстве.

В то же время на сайте крымского гидрометцентра отмечается, что 29 и 30 апреля столбики термометров днем покажут на полуострове до +29 градусов, а 1 и 2 мая поднимутся еще на один пункт. Тепло в этих числах будет и ночью — воздух прогреется до +12…+14 градусов.

Вместе с тем в МЧС напомнили, что жителям и гостям Крыма следует соблюдать в этот период меры безопасности. Так, нельзя разводить костры и жечь мусор в лесу, зарослях сухостоя, деревянных строениях, а также оставлять без присмотра огонь в мангале.

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