Крым накроет аномальная жара

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, с 29 апреля по 3 мая 2018 года в Крыму ожидается аномально жаркая погода», — констатировали в ведомстве.

В то же время на сайте крымского гидрометцентра отмечается, что 29 и 30 апреля столбики термометров днем покажут на полуострове до +29 градусов, а 1 и 2 мая поднимутся еще на один пункт. Тепло в этих числах будет и ночью — воздух прогреется до +12…+14 градусов.