В Воронеже в параде 9 мая будут участвовать две тысячи военных

Источник: AP 2018

В областном правительстве прошло совещание, на котором обсуждали подготовку к празднованию 9 мая. В отсутствие Александра Гусева его проводил первый заместитель главы области Геннадий Макин.

— В военном параде на главной площади Воронежа примут участие парадные расчеты в составе 2038 человек и 33 единиц техники, — рассказал заместитель командующего 20 общевойсковой армией Игорь Солдатов. — Более тысячи военнослужащих будут из Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина. В День Победы торжественные марши пройдут также в Острогожске и Богучаре.

Заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая рассказала об основных праздничных мероприятиях.

С 4 по 9 мая в Воронеже у памятника Славы, на площади Победы, на Чижовском плацдарме и у Музея-диорамы будет выставлен Почетный караул. Воронежцам и гостям города планируют раздать 30 тысяч георгиевских ленточек. А в «Бессмертном полку» ожидают 50 тысяч участников.

На концертных площадках 9 мая в центре Воронежа пройдут выступления городских коллективов, выставки, интерактивные программы.

Как уже сообщала «КП», на Никитинской площади выступит легендарный белорусский ансамбль «Песняры», а на Адмиралтейской запланирован молодежный рок-фестиваль. Тематические праздничные мероприятия, в числе которых проект «Ратное поле», пройдут в Воронежском Центральном парке.