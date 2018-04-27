В Воронеже в параде 9 мая будут участвовать две тысячи военных
А в «Бессмертном полку» ожидают 50 тысяч человек.
А в «Бессмертном полку» ожидают 50 тысяч человек.
В областном правительстве прошло совещание, на котором обсуждали подготовку к празднованию 9 мая. В отсутствие Александра Гусева его проводил первый заместитель главы области Геннадий Макин.
— В военном параде на главной площади Воронежа примут участие парадные расчеты в составе 2038 человек и 33 единиц техники, — рассказал заместитель командующего 20 общевойсковой армией Игорь Солдатов. — Более тысячи военнослужащих будут из
Заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая рассказала об основных праздничных мероприятиях.
С 4 по 9 мая в Воронеже у памятника Славы, на площади Победы, на Чижовском плацдарме и у
Как уже сообщала «КП», на Никитинской площади выступит легендарный белорусский ансамбль «Песняры», а на Адмиралтейской запланирован молодежный
Завершится День Победы праздничным салютом с участием артиллеристских орудий в 22.00 с дамбы Чернавского моста.