Почему британского принца назвали французским именем.

Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.

Имя для будущего наследника престола пятой линии начали обсуждать задолго до того, как Кейт Миддлтон отправилась в больницу Сент-Мэри. Во время беременности герцогини принц Уильям давал всем понять, что ждать стоит «Джека», а в случае с девочкой, по его словам, он бы голосовал за его женскую версию — «Джекки». Оказалось, что имя, никак не связанное с историей королевской семьи, принц хотел позаимствовать у своего любимого футболиста ирландского футбольного клуба Aston Villa, полузащитника Джека Грилиша.

Во время выхода из родильного крыла «Лидо» с новорожденным сыном в руках Уильям крикнул журналистам, что у юного принца точно будет «сильное имя» — вот вам пример британского юмора.

25 апреля Уильяма ждала судьба любого родителя, который еще не выбрал имя своему ребенку. Он посетил службу в Вестминстерском Аббатстве в честь дня АНЗАК — австралийского и новозеландского аналога нашего Дня защитника Отечества. Во время разговора с Верховным комиссаром Новой Зеландии в Англии сэром Джерри Матепараи декан Вестминстера пошутил: «Джерри бы хотел, чтобы это был Джерри». На это герцог ответил: «Джерри — это сильное имя, абсолютно».

Старшего сына Кейт и Уильяма зовут Джорджем, но официально его стоит называть Георгом Александром Луи. Первое имя унаследовано от отца его прабабушки Елизаветы II, второе является мужской версией второго имени самой Елизаветы, а Луи был дядей принца Филлипа. По сути, именно поэтому Луи стал таким неожиданным вариантом и семья решила продублировать одно из имен старшего. Дочь пары Шарлотта Елизавета Диана родилась в 2015 году, и ее имя оказалось женской версией имени отца Уильяма Чарльза, хотя подобное объяснение немного звучит как отговорка.

Имя королевской особы обычно состоит из трех, но британцы явно отдавали предпочтение «Артуру». Если бы наследник пятой очереди стал королем, то у Британии наконец появился бы не мистический король Артур, а самый настоящий.

Но дело не в короле Артуре — монаршие особы не называют своих детей шутки ради. Они используют имена предков, а и имя Артур было одним из крестильных имен отца Елизаветы II Георга VI. Полностью его звали Альберт Фредерик Артур Георг. Исходя из этого, роялисты делали и другое предположение: они предполагали, что ребенка могут назвать Альбертом, это имя носил бывший король Георг VI до того, как стал главой государства.

Полное имя правнука Елизаветы II, родившегося 23 апреля в крыле «Линдо» в Паддингтоне, звучит как Луис Артур Чарльз, так что при объективно небольшой вероятности того, что после четырех предыдущих претендентов на трон Великобритании именно он станет королем, он вполне сможет стать Артуром.

Вообще, пытаться предугадать имя нерожденного ребенка невероятно сложно, особенно если родители и сами не знают пол будущего малыша.

Мы не знаем, как бы назвала вторую дочь герцогиня Кейт, но зато знаем за какое имя проголосовали азартные британцы: больше всего голосов собрали Алиса, Мэри и Виктория.

Если корни происхождения ясны, то откуда взялись два других? История британской королевской семьи насчитывает более семи Мэри, одной из них была королева Мария I, которая правила Великобританией в XVI веке в течение сорока лет, а Алисой звали вторую дочь прославленной королевы Виктории.

Своего третьего ребенка пара представила всему миру всего через семь часов после его рождения. Было заявлено, что при рождении мальчик весил почти 4 кг, и что он и его мать находятся в добром здравии и прекрасно себя чувствуют.