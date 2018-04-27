Ученые смогли воскресить мозг обезглавленной свиньи
На встрече Национального института здравоохранения нейроученый из Йеля Ненан Сестан рассказал, что нашел способ на 36 часов сохранить жизнь в мозге свиньи после удаления его из тела.
На встрече Национального института здравоохранения нейроученый из Йеля Ненан Сестан рассказал, что нашел способ на 36 часов сохранить жизнь в мозге свиньи после удаления его из тела.
MIT Technology Review сообщает, что Сестан и его команда приобрел более ста свиных мозгов с бойни. После чего ученые восстановили циркуляцию крови в мозгах через четыре часа после обезглавливания животного. Произошло это с помощью системы насосов, обогревателей и мешков с искусственной кровью, разогретой до температуры тела.
Свиные мозги не показывали электрической активности, также как у человека, находящегося в коме. Этот факт позволил исследователям сделать вывод, что у мозгов не было
«Животное не осознавало себя, в этом я совершенно уверен», — сказал Сестан.
Но может они и не обладали сознанием, но были вполне живы.
Может, эти мозги и повреждены, но если их клетки живы, то это живой орган. Технически это революционное открытие, но в общем оно не слишком отличается от сохранения почки для пересадки.
Когда в Йеле начали проект по исследованию мозгов свиньи, ученые надеялись, что со временем создадут карту связей в человеческом мозге. Это может помочь понять все, от аутизма до старения, а также создать продвинутые нейрокомпьютерные интерфейсы.
Также Сестан заметил, что реанимированные свиные мозги могут стать подопытным материалом для тестирования экспериментальных лекарств от рака или болезни Альцгеймера.
Во время своего выступления Сестан также сказал, что проект может принять во внимание и другие виды, например, приматов. А значит, у нас уже есть технология, которая может воскресить (в
Вчера Сестан и 16 других ученых опубликовали в журнале Nature статью о том, что ученым нужны этические руководства для работы с мозговой тканью, причем это касается как образцов, хирургически удаленных из мозга, так и ткани, выращенной в лаборатории из стволовых клеток.