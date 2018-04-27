Крымский мост готовят к открытию
Юга.ру показывают, как Крымский мост выглядит перед открытием автодорожной части.
Юга.ру показывают, как Крымский мост выглядит перед открытием автодорожной части.
Строительство автодорожной части Крымского моста завершается. Юга.ру показывают, как готовят мост к запуску машин.
Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года.
В конце апреля строители завершили укладку дорожного покрытия и испытали автодорожную часть Крымского моста. Теперь готовность к вводу в эксплуатацию должна подтвердить итоговая приемочная комиссия.
Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом должна быть готова к открытию движения во второй половине мая. Автомобильный подход к мосту со стороны Тамани готов на 96%: сейчас строители устанавливают шумозащитные экраны, а также продолжают укладывать верхний и нижний слой покрытия дорожного полотна.