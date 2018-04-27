Крымский мост готовят к открытию

Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года.

В конце апреля строители завершили укладку дорожного покрытия и испытали автодорожную часть Крымского моста. Теперь готовность к вводу в эксплуатацию должна подтвердить итоговая приемочная комиссия.

Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом должна быть готова к открытию движения во второй половине мая. Автомобильный подход к мосту со стороны Тамани готов на 96%: сейчас строители устанавливают шумозащитные экраны, а также продолжают укладывать верхний и нижний слой покрытия дорожного полотна.