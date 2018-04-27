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18:04 (мск), источник: Юга.ру

Крымский мост готовят к открытию

Юга.ру показывают, как Крымский мост выглядит перед открытием автодорожной части.

35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Строительство автодорожной части Крымского моста завершается. Юга.ру показывают, как готовят мост к запуску машин.

Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года.

В конце апреля строители завершили укладку дорожного покрытия и испытали автодорожную часть Крымского моста. Теперь готовность к вводу в эксплуатацию должна подтвердить итоговая приемочная комиссия.

Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом должна быть готова к открытию движения во второй половине мая. Автомобильный подход к мосту со стороны Тамани готов на 96%: сейчас строители устанавливают шумозащитные экраны, а также продолжают укладывать верхний и нижний слой покрытия дорожного полотна.

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