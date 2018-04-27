На Мамаевом кургане открыли памятник воинам-казахстанцам, защищавшим Сталинград
27 апреля на Мамаевом кургане в торжественной обстановке открыли памятник
27 апреля на Мамаевом кургане в торжественной обстановке открыли памятник
Более миллиона 200 тысяч казахстанцев в годы войны отправились на фронт. А в боях под Сталинградом участвовала почти треть всех казахских формирований.
В Волгоград прибыла большая делегация из Казахстана в составе 1200 человек. Это ветераны Великой Отечественной, члены молодежных общественных организаций, поисковых отрядов, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.
У подножия гранитного памятника рота Почетного караула заложила металлическую капсулу с землей, которую привезли из Алматы и других городов. Делегаты возложили цветы и венки к монументу.