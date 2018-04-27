Воронежских предпринимателей попросили демонтировать павильоны на рынке «Южный» до 1 мая

Источник: Агентство «Москва»

Предприниматели рынка «Южный» получили предписания мэрии Воронежа о добровольном демонтаже павильонов на улице Чебышева до вторника, 1 мая. Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж», предписания получили 155 ИП, у которых закончился договор аренды.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, управление предпринимательства предложило торговцам другие места для размещения павильонов. Перебраться на новую территорию согласилось большинство предпринимателей. Нерешенным вопрос остается с 15 ИП, которые выступают против демонтажа и переезда. Принудительный снос павильонов начнется лишь после включения их в соответствующий список и только в том случае, если торговцы не будут предпринимать никаких действий к освобождению территории и переезду на новое место.