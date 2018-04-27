Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Что будет, если «закончились права»
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Ольга Бузова пожаловалась фанатам на Машу Распутину
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Ольга Бузова пожаловалась фанатам на Машу Распутину
Евгений Петросян практически не изменился за 30 лет
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Серж Саргсян ушел в отставку
17:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежских предпринимателей попросили демонтировать павильоны на рынке «Южный» до 1 мая

Около 155 человек получили предписания мэрии.

Источник: Агентство «Москва»

Предприниматели рынка «Южный» получили предписания мэрии Воронежа о добровольном демонтаже павильонов на улице Чебышева до вторника, 1 мая. Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж», предписания получили 155 ИП, у которых закончился договор аренды.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, управление предпринимательства предложило торговцам другие места для размещения павильонов. Перебраться на новую территорию согласилось большинство предпринимателей. Нерешенным вопрос остается с 15 ИП, которые выступают против демонтажа и переезда. Принудительный снос павильонов начнется лишь после включения их в соответствующий список и только в том случае, если торговцы не будут предпринимать никаких действий к освобождению территории и переезду на новое место.

С мая 2018 года территория рынка «Южный» переходит к новому владельцу. Воронежская гордума приняла условия приватизации в декабре 2017 года. Уставный капитал составит 141,8 млн рублей, номинальная доля муниципалитета в нем — 100%. Речь идет о двух участках: на улице Чебышева, 9, и Ростовской, 2. Три других участка (Чебышева, 9е, 9/2 и Ростовская, 2а), которые находятся на территории общего пользования, согласно закону приватизировать нельзя.

Все новости региона
Воронежские власти озвучили план мероприятий ко Дню Победы
Владимир Путин выступил против строгого планирования экономики
Миллионы сирийцев могут остаться без домов из-за нового закона
Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
Конгресс США рассекретил доклад с обвинениями в адрес России
Памятник рублю рухнул в Сыктывкаре (фото)
Древнейший деревянный идол России оказался старше Черного моря
Путин надеется на эффективную работу нового кабмина и парламента
Спорт
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все «Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА
Авто
Российским олигархам предложили машину за 131 000 000 рублей В России отныне можно заказать хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two: московская компания Electric Motors Club обязуется доставить машину потенциальному владельцу
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца В букмекерских конторах фаворитом было имя Артур.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь