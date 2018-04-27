Воронежских предпринимателей попросили демонтировать павильоны на рынке «Южный» до 1 мая
Около 155 человек получили предписания мэрии.
Около 155 человек получили предписания мэрии.
Предприниматели рынка «Южный» получили предписания мэрии Воронежа о добровольном демонтаже павильонов на улице Чебышева до вторника, 1 мая. Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж», предписания получили 155 ИП, у которых закончился договор аренды.
Как пояснили в
С мая 2018 года территория рынка «Южный» переходит к новому владельцу. Воронежская гордума приняла условия приватизации в декабре 2017 года. Уставный капитал составит 141,8 млн рублей, номинальная доля муниципалитета в нем — 100%. Речь идет о двух участках: на улице Чебышева, 9, и Ростовской, 2. Три других участка (Чебышева, 9е, 9/2 и Ростовская, 2а), которые находятся на территории общего пользования, согласно закону приватизировать нельзя.