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18:50 (мск), источник: Newsroom24.ru

Еще три крупных торгцентра закрывают в Нижнем Новгороде

Таким образом, в областном центре будут закрыты уже четыре торговых центра.

Источник: РИА "Новости"

Торговые центры «РИО» на Сормовском повороте, «Шайба» на Гордеевском пятачке и «Открытый материк» на улице Ларина закрывают в Нижнем Новгороде по решению суда. Об этом сообщил начальник управления по надзору сфере федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов на пресс-конференции 27 апреля.

Причиной стало несоблюдение руководителями объектов правил противопожарной безопасности.

В ближайшее время судебные приставы должны будут исполнить решение суда, уточнил Трусов.

Напомним, что на днях в Нижнем Новгороде приостановил работу торговый центр «Звезда»на проспекте Молодежный. В нем выявлено более 80 нарушений противопожарного режима.

Всего же в областном центре по решению МЧС могут приостановить работу 23 торговых центра.

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