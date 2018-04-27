Еще три крупных торгцентра закрывают в Нижнем Новгороде
Таким образом, в областном центре будут закрыты уже четыре торговых центра.
Таким образом, в областном центре будут закрыты уже четыре торговых центра.
Торговые центры «РИО» на Сормовском повороте, «Шайба» на Гордеевском пятачке и «Открытый материк» на улице Ларина закрывают в Нижнем Новгороде по решению суда. Об этом сообщил начальник управления по надзору сфере федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов на
Причиной стало несоблюдение руководителями объектов правил противопожарной безопасности.
В ближайшее время судебные приставы должны будут исполнить решение суда, уточнил Трусов.
Напомним, что на днях в Нижнем Новгороде приостановил работу торговый центр «Звезда»на проспекте Молодежный. В нем выявлено более 80 нарушений противопожарного режима.
Всего же в областном центре по решению МЧС могут приостановить работу 23 торговых центра.