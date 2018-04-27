Опасно ли летать на старых самолетах

Источник: AP 2018

Часто в авиакатастрофах «винят» старые самолеты — некоторые из них, списанные крупными перевозчиками, продолжают летать на небольших местных авиалиниях, другие же просто морально устарели. Кажется, что такие самолеты уже сами по себе небезопасны, однако, это далеко от истины.

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Эксперты открыто посмеиваются над таким понятием, как «старый самолет». И вот почему.

«Обычно срок службы гражданских воздуш­ных судов составляет 40−60 тысяч летных ча­сов или 25−30 лет эксплуатации. Однако при выполнении требований эксплуатации и технического обслуживания и 5-летний и 30-летний самолет обладают совершенно одинаковыми потреби­тельскими качествами: летно-техническими и экономическими характеристиками, на­дежностью и безопасностью полета, уровнем комфорта для экипажа и пассажиров», — об этом заявил в интервью «Известиям» Борис Рыбак, в прошлом авиационный инженер-конструктор в ОКБ Микояна.