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18:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Опасно ли летать на старых самолетах

Сезон отпусков открыт, и многих мучает вопрос безопасности при перелетах. Рассказываем, стоит ли выяснять год выпуска своего самолета, прежде чем купить на него билеты.

Источник: AP 2018

Часто в авиакатастрофах «винят» старые самолеты — некоторые из них, списанные крупными перевозчиками, продолжают летать на небольших местных авиалиниях, другие же просто морально устарели. Кажется, что такие самолеты уже сами по себе небезопасны, однако, это далеко от истины.

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Эксперты открыто посмеиваются над таким понятием, как «старый самолет». И вот почему.

«Обычно срок службы гражданских воздуш­ных судов составляет 40−60 тысяч летных ча­сов или 25−30 лет эксплуатации. Однако при выполнении требований эксплуатации и технического обслуживания и 5-летний и 30-летний самолет обладают совершенно одинаковыми потреби­тельскими качествами: летно-техническими и экономическими характеристиками, на­дежностью и безопасностью полета, уровнем комфорта для экипажа и пассажиров», — об этом заявил в интервью «Известиям» Борис Рыбак, в прошлом авиационный инженер-конструктор в ОКБ Микояна.

Специалисты уверяют, что не стоит лихорадочно перед полетом выяснять год выпуска вашего самолета. Катастрофы случаются вовсе не из-за «старости» судна, а при совокупности множества различных факторов. И «жизненный опыт» самолета вовсе не главный из них.

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