Опасно ли летать на старых самолетах
Сезон отпусков открыт, и многих мучает вопрос безопасности при перелетах. Рассказываем, стоит ли выяснять год выпуска своего самолета, прежде чем купить на него билеты.
Сезон отпусков открыт, и многих мучает вопрос безопасности при перелетах. Рассказываем, стоит ли выяснять год выпуска своего самолета, прежде чем купить на него билеты.
Часто в авиакатастрофах «винят» старые самолеты — некоторые из них, списанные крупными перевозчиками, продолжают летать на небольших местных авиалиниях, другие же просто морально устарели. Кажется, что такие самолеты уже сами по себе небезопасны, однако, это далеко от истины.
Эксперты открыто посмеиваются над таким понятием, как «старый самолет». И вот почему.
«Обычно срок службы гражданских воздушных судов составляет 40−60 тысяч летных часов или 25−30 лет эксплуатации. Однако при выполнении требований эксплуатации и технического обслуживания и 5-летний и 30-летний самолет обладают совершенно одинаковыми потребительскими качествами:
Специалисты уверяют, что не стоит лихорадочно перед полетом выяснять год выпуска вашего самолета. Катастрофы случаются вовсе не