Повторные подъемы воды наблюдаются на ряде рек Нижегородской области.

Об этом сообщается на сайте Верхне-Волжского УГМС 27 апреля 2018 года.

Согласно информации, реки области очистились ото льда, сохраняется битый лед в приплотинной части Горьковского водохранилища. Наблюдаются повторные подъемы уровней воды на р. Узоле, р. Теше, в верхнем течении р. Керженец, на притоках р. Ветлуги — р. Ижме, р. Юронге, р. Лапшанге. Кратковременное повышение уровней отмечалось на р. Пьяна и р. Алатырь.

В верхнем течении р. Алатырь повторный подъем превысил предыдущий. Продолжается постепенное повышение уровней на р. Ветлуге. С увеличением сбросов Нижегородской ГЭС, на участке р. Волги Городец — Нижний Новгород и в устье р. Оки (Чебоксарское водохранилище), уровни воды за прошедшие сутки повысились на 23−43 см. Напомним, по состоянию на 26 апреля в регионе затоплено семь низководных мостов и подтоплено 65 придомовых территорий.