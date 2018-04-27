Повторные подъемы воды наблюдаются на ряде рек Нижегородской области
Повторные подъемы воды наблюдаются на ряде рек Нижегородской области.
Повторные подъемы воды наблюдаются на ряде рек Нижегородской области.
Об этом сообщается на сайте
Согласно информации, реки области очистились ото льда, сохраняется битый лед в приплотинной части Горьковского водохранилища. Наблюдаются повторные подъемы уровней воды на р. Узоле, р. Теше, в верхнем течении р. Керженец, на притоках р. Ветлуги — р. Ижме, р. Юронге, р. Лапшанге. Кратковременное повышение уровней отмечалось на р. Пьяна и р. Алатырь.
В верхнем течении р. Алатырь повторный подъем превысил предыдущий. Продолжается постепенное повышение уровней на р. Ветлуге. С увеличением сбросов Нижегородской ГЭС, на участке р. Волги Городец — Нижний Новгород и в устье р. Оки (Чебоксарское водохранилище), уровни воды за прошедшие сутки повысились на 23−43 см. Напомним, по состоянию на 26 апреля в регионе затоплено семь низководных мостов и подтоплено 65 придомовых территорий.