В Петербурге появятся свежие молдавские продукты
Губернатор Полтавченко встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додона.
Губернатор Полтавченко встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додона.
В пятницу 27 апреля в Смольном Георгий Полтавченко встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.
«Контакты между
Пока петербуржцы знают Молдавскую продукцию, преимущественно, за счет крепких алкогольных напитков. Но в ближайшем временем на прилавках могут появится вина, соки, фрукты, мясо, колбасы и всевозможные консервированные продукты.