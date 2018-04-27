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18:08 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге появятся свежие молдавские продукты

Губернатор Полтавченко встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додона.

Санкт-Петербург Республика Молдова хотят развивать всестороннее сотрудничество, сообщает «Петербургский дневник».

В пятницу 27 апреля в Смольном Георгий Полтавченко встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

«Контакты между Санкт-Петербургом и Молдавией развиваются, товарооборот показывает положительную динамику. Необходимо расширить линейку молдавских товаров и число торговых сетей, где они представлены», — считает губернатор Полтавченко.

Пока петербуржцы знают Молдавскую продукцию, преимущественно, за счет крепких алкогольных напитков. Но в ближайшем временем на прилавках могут появится вина, соки, фрукты, мясо, колбасы и всевозможные консервированные продукты.

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