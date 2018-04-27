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18:44 (мск), источник: Sputnik.md

Сразу два «желтых кода»: синоптики обещают заморозки в Молдове

Под конец апреля синоптики вынесли сразу два метеопредупреждения, одно из которых касается заморозков: в каких районах страны ожидается непогода?

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Источник: Sputnik.md
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КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два «желтых кода» метеоопасности в связи с заморозками и чрезвычайной пожарной опасностью.

Как отмечено в сообщении метеорологов, «28 апреля в утренние часы в северной части республики местами на поверхности почвы, преимущественно в низинах, ожидаются заморозки интенсивностью до —1, —2 градусов по Цельсию».

«До 4 мая на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий», — добавили в метеослужбе.

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