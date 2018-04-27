Сразу два «желтых кода»: синоптики обещают заморозки в Молдове

Источник: Sputnik.md

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КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два «желтых кода» метеоопасности в связи с заморозками и чрезвычайной пожарной опасностью.

Как отмечено в сообщении метеорологов, «28 апреля в утренние часы в северной части республики местами на поверхности почвы, преимущественно в низинах, ожидаются заморозки интенсивностью до —1, —2 градусов по Цельсию».