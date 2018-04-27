С особо охраняемой территории в Архангельской области исчезли хорьки и росомахи

Сотрудники Кенозерского национального парка (Архангельская область) подвели итоги зимних маршрутных учетов численности животных, обитающих на его территории. Несмотря на аномально позднее наступление весны и лета в прошлом году численность большинства видов зверей и птиц осталась на уровне нормы. Судя по следам, количество волков, рысей и их добычи даже увеличилось, а вот численность куньих, а именно хорьков и росомах, к сожалению, снизилась. Об этом сообщается на сайте национального парка.

Подсчет примерного числа животных различных видов проводился в Кенозерском национальном парке в январе и феврале. За это время его сотрудники прошли 36 учетных маршрутов общей протяженностью 334 километра. Они искали следы жизнедеятельности птиц и млекопитающих, наличие которых было ранее зафиксировано в Кенозерье. По характеру и количеству этих следов специалисты оценивали встречаемость различных видов.

Проанализировав данные, полученные в результате зимних маршрутных учетов, сотрудники национального парка пришли к нескольким интересным выводам. Главнейший из них заключается в том, что общее количество животных зимой 2018-го заметно не снизилось, несмотря на то, что в предшествующем 2017-м году и весна, и лето задержались примерно на месяц. А значит, был велик риск, что животным не хватит пищи до наступления тепла.

Численность некоторых видов — лис, волков, зайцев, куниц, рысей — даже выросла. Количество волков и лис по сравнению с прошлогодними зимними маршрутными учетами выросло вдвое. Поднялось оно и по отношению к средним значениям за период с 1993 года. Но вот следы росомах стали встречаться реже, а следов хорьков зимой 2018-го вообще не удалось обнаружить. По сравнению с прошлым годом белок стало больше, но до такой численности, которой они достигли в 2015 году, еще далеко. Падение количества белок с 2015-го объясняют низкой урожайностью шишек.

Что касается крупных птиц (рябчиков, глухарей, куропаток, тетеревов), то их в национальном парке стало в 2−4 раза меньше по сравнению со средними значениями предыдущих десятилетий. Здесь результаты учетов подтверждают предположения местных жителей. Однако если сравнивать нынешнюю численность этих куриных с показателями зимы 2017-го, получается, что ситуация улучшается: количество птиц за год выросло.